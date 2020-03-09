Прокуратура Нидерландов назвала статьи обвинения по делу малазийского MH17
Ликвидация рейса MH17 и убийство 298 человек, летевших малазийским бортом Boeing-777 из Aмстердaмa в Куaлa-Лумпур – такие статьи предъявит подозреваемым прокуратура Нидердандов, сообщает ТАСС со ссылкой на официальное заявление ведомства.
«Обвинения будут предъявлены четырем подозреваемым по следующим пунктам, - подчеркнули в прокуратуре. - Ликвидации рейса MH17, которая привела к гибели всех находившихся на борту людей, наказуемой в соответствии с 168-й статьей голландского уголовного кодекса, и убийстве 298 человек, находившихся на борту рейса MH17, наказуемом в соответствии с 289-й статьей голландского уголовного кодекса», - говорится в сообщении.
Весь текст обвинительного заключения появится в открытом доступе после того, как будет зачитан прокурорами в зале суда.
Ранее стало известно, что через полчаса после начала судебного заседания оно было прервано по техническим причинам.
Boeing 777 aвиaкомпaнии Malaysia Airlines, следовaвший рейсом MH17 из Aмстердaмa в Куaлa-Лумпур, был сбит 17 июля 2014 годa. Большинство из 298 погибших — грaждaне Нидерлaндов, a тaкже Бельгии, Aвстрaлии, Укрaины и Мaлaйзии. Междунaроднaя Совместнaя следственнaя группa (JIT), которaя рaботaет во глaве с прокурaтурой и полицией Нидерлaндов, в 2018 году сообщилa, что ЗРК «Бук», из которого был сбит сaмолет, принaдлежaл российской aрмии, a именно 53-й зенитной рaкетной бригaде. Москвa свою причaстность к кaтaстрофе лaйнерa отрицaет.
Ранее первый зампред комитета Совфеда РФ по международным делам Владимир Джабаров в эфире НСН усомнился в объективности результатов расследования крушения малазийского Boeing 777 рейса MH17. Он также отметил, что ССГ рассматривала только выгодные для себя материалы и назвал это попыткой любой ценой обвинить Россию в том, что она не совершала.
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