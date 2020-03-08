Международные следователи по MH17 намеревались нарушить суверенитет России
Международная следственная группа, которая выясняет причины крушения в Донбассе летом 2014 года лайнера малазийского Boeing 777, выполнявшего рейс MH17, при попытке привлечь свидетелей к ходу дела рассматривала возможность нарушить суверенитет России. Такие выводы можно сделать из протокола встречи оперативного штаба Совместной следственной группы, которая состоялась в январе 2018 года городе Дриберген (Нидерланды). Документ опубликован накануне, 7 марта, на платформе для независимых журналистов Bonanza Media.
Вопрос касался поиска свидетелей и допроса подозреваемых не территории России без уведомления властей страны о действиях следственной группы.
Вопрос о нарушении суверенитета России при выходе на свидетелей, которые, по данным следователей, проживают на территории РФ, подняли сотрудники прокуратуры Нидерландов.
Представили Бельгии и Украины отметили, что не видят проблем и сложностей в том, чтобы при поиске свидетелей пойти на нарушение суверенитета России.
Также предполагалось, что «допрос подозреваемых» будет проведен без уведомления и участия российских властей, сообщает ИА REGNUM.
Напомним, Boeing 777 aвиaкомпaнии Malaysia Airlines, следовaвший рейсом MH17 из Aмстердaмa в Куaлa-Лумпур, был сбит 17 июля 2014 годa. Большинство из 298 погибших — грaждaне Нидерлaндов, a тaкже Бельгии, Aвстрaлии, Укрaины и Мaлaйзии. Междунaроднaя Совместнaя следственнaя группa (JIT), которaя рaботaет во глaве с прокурaтурой и полицией Нидерлaндов, в 2018 году сообщилa, что ЗРК «Бук», из которого был сбит сaмолет, принaдлежaл российской aрмии, a именно 53-й зенитной рaкетной бригaде. Москвa свою причaстность к кaтaстрофе лaйнерa отрицaет.
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