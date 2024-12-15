Производитель популярной водки перевел ВСУ 1,3 миллиарда рублей
Номинальный владелец одного из крупнейших в мире производителей алкоголя Global Spirits Евгений Черняк (в России внесен в список террористов и экстремистов) перевел на нужды ВСУ около 1,3 миллиарда рублей. Об этом сообщил «Коммерсантъ» со ссылкой на заявление генерал-лейтенанта полиции Андрея Курносенко.
Генерал-лейтенант Андрей Курносенко уточнил, что всю сумму в 1,3 миллиарда рублей Черняк получил от бизнеса на российской территории.
Следственный комитет России еще в июле 2023 года возбудил в отношении Евгения Черняка уголовное дело по статье о финансировании терроризма из-за того, что он жертвовал деньги на нужды ВСУ. Бизнесмена объявили в розыск. Однако до настоящего момента сумма, которую он перевел украинским вооруженным силам, не называлась.
В июне 2024 года суд в Курске удовлетворил иск Генпрокуратуры РФ об обращении в доход государства активов алкогольного холдинга Global Spirits. Дело рассматривалось в закрытом режиме.
Global Spirits считается одним из крупнейших в мире производителей крепкого алкоголя. Наиболее известные бренды холдинга — «Хортица», «Мороша», «Первак», «Шустов», отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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