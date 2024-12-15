Производитель популярной водки перевел ВСУ 1,3 миллиарда рублей

Номинальный владелец одного из крупнейших в мире производителей алкоголя Global Spirits Евгений Черняк (в России внесен в список террористов и экстремистов) перевел на нужды ВСУ около 1,3 миллиарда рублей. Об этом сообщил «Коммерсантъ» со ссылкой на заявление генерал-лейтенанта полиции Андрея Курносенко.



Генерал-лейтенант Андрей Курносенко уточнил, что всю сумму в 1,3 миллиарда рублей Черняк получил от бизнеса на российской территории.