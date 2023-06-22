Проигравшего выборы Кылычдароглу могут посадить на 110 лет
Проигравшему выборы в Турции оппозиционеру Кемалю Кылычдароглу грозит тюрьма и запрет на политическую деятельность из-за поданных против него исков, сообщает издание Cumhuriyet.
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При этом агентство Anadolu сообщало, что против политика было подано 18 исков, в то время как адвокат Кылычдароглу заявляет о 28 случаях.
После поражения на выборах лидер Народно-республиканской партии не попал в парламент и лишен депутатской неприкосновенности.
В большинстве из этих исков выступает президент Турции Тайип Эрдоган. В частности, один из исков связан с обвинением Эрдогана во лжи, а также со сравнением турецкого лидера с Хусейном, Каддафи и Чаушеску.
По большинству исков Кылычдароглу грозит 4 года тюрьмы, суммарно - 110 лет заключения.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru