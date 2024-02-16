ЦИК: Заявки на участие в онлайн-голосовании подали 2,4 млн человек
Заявления на участие в дистанционном электронном голосовании на президентских выборах в России подали уже более 2,3 миллиона избирателей. Такие обновлённые данные озвучила председатель Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова
По её словам, еще 874 тысяч заявлений поступило через сервис «Мобильный избиратель» для оформления голосования по месту нахождения. Как заметила глава ЦИК, чем ближе выборы, тем граждане активнее проявляют интерес к вариантам голосования.
Как напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН», по итогам регистрации в бюллетенях для голосования будут значится четыре кандидата: Владислав Даванков («Новые люди»), действующий президент Владимир Путин (самовыдвиженец), Леонид Слуцкий (ЛДПР) и Николай Харитонов (КПРФ).
Впервые на президентских выборах в России голосование будет проводится в течении трёх дней: 15, 16 и 17 марта.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru