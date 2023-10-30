«Профессор из Тунхи»: Саратовец Михаил Краснов стал мэром города в Колумбии
Мэром колумбийского города Тунха, столицы департамента Бояка, стал уроженец Саратова Михаил Краснов, сообщает издание «El Colombiano».
За Краснова отдали голоса более 25 тысяч человек (32% избирателей) из 150-тысячного города. Он вступит в полномочия 1 января 2024 года. Краснов является профессором экономики и преподаёт в местном университете, он получил гражданство Колумбии еще в 2013 году.
В конце августа Краснов рассказывал РИА Новости, что еще в детстве переехал с семьей в Германию, а потом в Южную Америку, где он «влюбился в Тунху» и осел в этом городе. Местные называют Краснова «русским». После того, как он собрал 32 тысячи подписей для участия в выборах мэра, партия «La Fuerza de la Paz» предложила саратовцу стать ее кандидатом.
Ранее в Эквадоре кандидата в президенты станы Фернандо Вильявисенсио застрелили после предвыборной встречи в городе Кито. А вскоре был убит и оппозиционный политик Педро Брионес, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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