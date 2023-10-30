«Профессор из Тунхи»: Саратовец Михаил Краснов стал мэром города в Колумбии

В конце августа Краснов рассказывал РИА Новости, что еще в детстве переехал с семьей в Германию, а потом в Южную Америку, где он «влюбился в Тунху» и осел в этом городе. Местные называют Краснова «русским». После того, как он собрал 32 тысячи подписей для участия в выборах мэра, партия «La Fuerza de la Paz» предложила саратовцу стать ее кандидатом.

Ранее в Эквадоре кандидата в президенты станы Фернандо Вильявисенсио застрелили после предвыборной встречи в городе Кито. А вскоре был убит и оппозиционный политик Педро Брионес, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

