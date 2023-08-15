В Эквадоре убили оппозиционного политика Брионеса

«Выражаю солидарность семье товарища Педро Брионеса, ставшего жертвой волны насилия», — написала политик в социальной сети X (ранее Twitter).

Гонсалес заявила, что Эквадор переживает «самый кровавый период» в истории, и обвинила правительство страны в ухудшении ситуации в сфере безопасности.

По данным газеты Expreso, Брионес был убит членами вымогавшей у него деньги банды. Правоохранители проверяют, не поступали ли политику другие угрозы, пишет Ura.ru.

На минувшей неделе в Кито был застрелен кандидат в президенты Эквадора Фернандо Вильявисенсио, политика убили после предвыборной встречи, напоминает телеканал «360». Предполагаемый убийца Вильявисенсио получил смертельные ранения при задержании.

