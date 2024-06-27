Депутат Синельщиков ответил на критику Бастрыкина в сторону Госдумы

«У нас за мигрантов принимают чеченцев, дагестанцев, осетин. Как только начинаешь спрашивать, а про кого конкретно идет речь? Да вот оттуда, кавказцы. Они ни черта не делают, только хулиганят, грабят и убивают. В этом вопросе нужна ясность», — пояснил он в беседе с NEWS.ru.

Депутат также добавил, что работа мигрантов приносит пользу российской экономике. При этом коренные жители страны совершают преступления чаще мигрантов, уверен Синельщиков.

Ранее Бастрыкин рассказал, что правоохранители «отловили» и поставили на воинский учет свыше 30 тысяч мигрантов, получивших российское гражданство, но не желавших встать на учет, передает «Радиоточка НСН».

