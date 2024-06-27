Бастрыкин заявил о необходимости изменения миграционной политики в РФ

По мнению руководителя СК, самое главное — изменить политику в этой сфере, «точно обосновать необходимость».

«А может быть, даже вообще сделать так, чтобы с помощью внутренних ресурсов решить свои политические, экономические, национальные и другие проблемы», — указал Бастрыкин.

Ранее глава Следкома сообщил, что около 10 тысяч мигрантов, получивших российское гражданство, были направлены в зону специальной военной операции, напоминает «Свободная пресса».

