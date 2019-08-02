Просчитались. В США не увидели Украину в НАТО

В ближайшее время у Украины нет шансов вступить в НАТО, заявила бывший госсекретарь США Кондолиза Райс. Экс-госсекретарь отметила, что Североатлантический альянс является консенсусной организацией, и Украине будет сложно добиться консенсуса даже по вопросу получения Плана действий по членству в альянсе, передает украинское издание «Новое время».

После событий Евромайдана новые власти Украины в конце 2014 года отменили внеблоковый статус государства и взяли курс на сближение с НАТО. В 2017 году членство в Альянсе как один из внешнеполитических приоритетов Украины было даже закреплено законодательно, а в феврале 2019 года Верховная рада внесла поправки, закрепляющие курс страны на членство в НАТО и ЕС, в конституцию.

Отметим, что бывший президент Украины Петр Порошенко использовал тему возможного вступления страны в НАТО как один из главных пунктов своей предвыборной программы, когда шел на переизбрание в марте 2019 года. Однако ни законы им предлагаемые, ни громкие заявления Украину к НАТО не приблизят, ранее заявил в эфире НСН президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко.