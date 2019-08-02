Просчитались. В США не увидели Украину в НАТО
Политологи обсудили в эфире НСН провальный курс Украины на вступление в НАТО.
В ближайшее время у Украины нет шансов вступить в НАТО, заявила бывший госсекретарь США Кондолиза Райс. Экс-госсекретарь отметила, что Североатлантический альянс является консенсусной организацией, и Украине будет сложно добиться консенсуса даже по вопросу получения Плана действий по членству в альянсе, передает украинское издание «Новое время».
После событий Евромайдана новые власти Украины в конце 2014 года отменили внеблоковый статус государства и взяли курс на сближение с НАТО. В 2017 году членство в Альянсе как один из внешнеполитических приоритетов Украины было даже закреплено законодательно, а в феврале 2019 года Верховная рада внесла поправки, закрепляющие курс страны на членство в НАТО и ЕС, в конституцию.
Отметим, что бывший президент Украины Петр Порошенко использовал тему возможного вступления страны в НАТО как один из главных пунктов своей предвыборной программы, когда шел на переизбрание в марте 2019 года. Однако ни законы им предлагаемые, ни громкие заявления Украину к НАТО не приблизят, ранее заявил в эфире НСН президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко.
«У этих организаций куча своих проблем, им просто не до Украины. Получилась такая смешная ситуация — Киев просится, а Евросоюз и НАТО на это просто не обращают внимания. Сейчас началась уже предвыборная риторика, я бы даже сказал, истерика, поэтому мы видим эти заявления. Тут скорее надо смотреть как на обычный пиар, реально это ни к чему не приведёт. Это Украину к ЕС или НАТО не приблизит», — сказал украинский политолог в сентябре прошлого года.
В свою очередь, серьезным просчетом назвал ставку Порошенко на западные альянсы немецкий политолог Александр Рар.
«Когда только возник этот ужасный конфликт между Киевом и Москвой, Порошенко почему-то подумал, что Запад обязательно встанет на сторону Украины, надавит на Россию и заставит ее изменить свою политику. Этого не получилось. А сейчас российско-украинский конфликт на Западе начинает забываться. Более того, здесь, на Западе, ко многим заявлениям и действиям украинских властей относятся двояко», — отметил Александр Рар в эфире НСН.
И хотя на Украине уже сменилась власть и президентом стал противопоставляющий себя Порошенко Владимир Зеленский, отношения НАТО к Украине вряд ли поменяется. Такое мнение в эфире НСН накануне мартовских президентских выборов на Украине выразил директор Института США и Канады РАН Валерий Гарбузов.
«Я не думаю, что что-то изменится в поведении НАТО, США или западных стран в отношении Киева, если вдруг победит не Порошенко. Даже если победит Зеленский или кто-то другой, я не думаю, что НАТО и США изменят свой курс. Они будут приспосабливаться к тому, что есть. Новый президент будет вносить свои нюансы, но, в общем, я думаю, он будет следовать в том русле, которое определено после 2014 года», — сказал американист.
В настоящее время членами НАТО являются 29 стран. Кроме того, Североатлантический альянс официально признает четырех стремящихся членов: Боснию и Герцеговину, Северную Македонию, Грузию и Украину, но только у двух из них, Боснии и Герцеговины и Северной Македонии, есть План действий по членству.
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