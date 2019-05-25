В Совфеде новую военную стратегию НАТО назвали агонией

Генеральный секретарь Организации Североатлантического договора Йенс Столтенберг рассказал о планах принять новую военную стратегию. Такое решение было принято из-за «ядерной угрозы», которая появилась с российской стороны. Об этом сообщило Die Welt am Sonntag.

Отмечается, что это позволит НАТО полностью подготовиться к обороне, а помимо этого гарантировать стабильность, пишет Газета.ру. Генсек заметил, что иногда требуется принимать новые военные концепции.

Член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич в интервью НСН рассказал о практической концепции к глобальному удару, не применяя ядерного удара.

«Конечно, заявления НАТО - это крайне опасная игра, затеянная для формирования общественного мнения против России. Она идет с применением информационно-психологических провокаций, фейков, чтобы общественное мнение было на стороне тех, кто пытается осуществить военное, политическое, экономическое, информационное и психиологическое давление в отношении России. Ни одна из ядерных держав не будет вести себя в нынешних условиях агрессивно, потому что это будет конец мира. Идиотов нет. Но на Западе на всех уровнях принята специальная методика, по которой, независимо от доказательной базы или реального содержания, необходимо, чтобы новость против России была озвучена из уст высокопоставленного лица. Все это предпринято, чтобы создать условия для реализации своих планов. А именно, чтобы формировался новый пул стран вокруг России с учетом возможности создания военных баз вблизи РФ. Напомню заявления представителей Эстонии. Обращу внимание на ситуацию на Украине, которую, полагаю, несмотря на стандарты альянса, в ближайшее время примут в свой состав. Потом будут Грузия, Армения», - считает сенатор.