Глава союза староверов: Ватикан может стать местом встречи Путина и Трампа
7 августа 202510:05
Ватикан может стать местом встречи президентов России Владимира Путина и США Дональда Трампа. Об этом рассказал глава Всемирного союза староверов Леонид Севастьянов в беседе с РИА Новости.
«Приглашение папы Льва [XIV], подтвержденное госсекретарем [Пьетро] Паролином, в силе», – отметил собеседник агентства.
Севастьянов сослался на источник в Ватикане.
Ранее Дональд Трамп заявил о «хорошем шансе» провести трехсторонние переговоры с Владимиром Путиным и президентом Украины Владимиром Зеленским, пишет 360.ru.
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
