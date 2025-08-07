Глава союза староверов: Ватикан может стать местом встречи Путина и Трампа

Ватикан может стать местом встречи президентов России Владимира Путина и США Дональда Трампа. Об этом рассказал глава Всемирного союза староверов Леонид Севастьянов в беседе с РИА Новости.

«Приглашение папы Льва [XIV], подтвержденное госсекретарем [Пьетро] Паролином, в силе», – отметил собеседник агентства.

Севастьянов сослался на источник в Ватикане.

Ранее Дональд Трамп заявил о «хорошем шансе» провести трехсторонние переговоры с Владимиром Путиным и президентом Украины Владимиром Зеленским, пишет 360.ru.

