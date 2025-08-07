Умер исполняющий обязанности президента Мьянмы Мьин Све

Исполняющий обязанности президента Мьянмы Мьин Све умер в возрасте 74 лет. Об этом сообщил государственный телеканал MRTV.

«Национальный совет обороны и безопасности сообщает о том, что исполняющий обязанности президента... скончался в 08.28 в четверг (04.28 мск)», - говорится в сообщении.

Политик умер во Втором военном госпитале. Известно, что он находился в отпуске по состоянию здоровья, отмечает РЕН ТВ.

Мьин Све стал и. о. президента в феврале 2021 года после введения в Мьянме чрезвычайного положения и передачи власти военному правительству. В 2024-м СМИ сообщали, что политик проходит лечение из-за неврологических расстройств и периферической невропатии.

Ранее на 96-м году жизни умер бывший президент Румынии Ион Илиеску.

