СМИ: Пекин отказался от встречи министров обороны КНР и США

Пекин официально проинформировал Вашингтон об отказе от встречи министров обороны стран в Сингапуре, сообщают «Известия» со ссылкой на The Wall Street Journal.

СМИ: визит Мишустина в Китай развеял миф США об экономическом поглощении РФ Пекином

Она должна была состояться на форуме по безопасности. Так Китай продемонстрировал границы предварительного сближения между двумя державами. Ранее США предложили провести встречу главы Минобороны Ллойда Остина и главы военного ведомства Китая Ли Шанфу в Сингапуре.

Ранее Китай отказался от американских чипов из-за шпионажа, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:СШАКитай

Горячие новости

Все новости

партнеры