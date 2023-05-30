СМИ: Пекин отказался от встречи министров обороны КНР и США
30 мая 202303:25
Пекин официально проинформировал Вашингтон об отказе от встречи министров обороны стран в Сингапуре, сообщают «Известия» со ссылкой на The Wall Street Journal.
Она должна была состояться на форуме по безопасности. Так Китай продемонстрировал границы предварительного сближения между двумя державами. Ранее США предложили провести встречу главы Минобороны Ллойда Остина и главы военного ведомства Китая Ли Шанфу в Сингапуре.
Ранее Китай отказался от американских чипов из-за шпионажа, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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- СМИ: Пекин отказался от встречи министров обороны КНР и США
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru