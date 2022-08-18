«Призовите своих недоумков к ответу»: Медведев дал совет европейцам для восстановления сотрудничества с Россией
Большинство жителей стран Евросоюза, в отличие от правительств этих государств, не хочет отказываться от взаимодействия с Россией. Об этом заявил зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.
По словам политика, европейские руководители «соревнуются, кто злее расскажет о своем желании порвать с Россией все отношения».
«Буквально: россиян презираем и никуда не хотим пускать. Визы отменить. Книги позабыть. Картины развидеть. Музыку расслышать. Газ и нефть – не будем брать. <...> А вот обычные граждане, судя по итогам соцопросов, здравый смысл не утратили. Больше половины жителей стран ЕС совсем не горят желанием рвать контакты с Россией. Хотят полноценных отношений, как было раньше», — написал Медведев в своем Telegram-канале.
Кроме того, политик привел данные опроса, согласно которому от трех четвертей до 90% граждан не хотят участвовать в военных действиях на стороне Украины. Кроме того, больше половины европейцев не готовы поддерживать санкции против России; в ряде стран об этом заявили две трети респондентов.
Как отметил Медведев, Россия хочет «мирного сотрудничества, торговли, обменов и прочих нормальных для всех вещей» и ни от кого не закрывается. Однако европейцам следовало бы не только выражать «тихое недовольство действиями своих правительств», но и «говорить что-то более внятное»: например, призвать своих руководителей «к ответу, наказывая за очевидную глупость».
«Голоса избирателей – мощный рычаг воздействия даже на самых отмороженных политиканов. Так действуйте, европейские соседи! Не молчите. Призовите своих недоумков к ответу. И мы вас услышим. Выгода очевидна – зимой в компании с Россией гораздо теплее и комфортнее, чем в гордом одиночестве с выключенной газовой плитой и холодной батареей», — заключил зампред Совбеза.
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