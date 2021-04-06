СМИ: Зюганов призвал Путина признать самопровозглашённые ДНР и ЛНР
Лидер КПРФ Геннадий Зюганов заявил, что президент РФ Владимир Путин в своём послании Федеральному Собранию должен обозначить позицию относительно статуса самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик, сообщает Telegram-канал «Раньше всех. Ну почти».
«В послании президента надо сказать: мы признаём ДНР и ЛНР», - считает политик.
Ранее лидер КПРФ Геннадий Зюганов в интервью Telegram-каналу «Радиоточка НСН» заявил о необходимости восстановить геополитическое пространство, которое было в рамках Советского союза, но уже в новой форме. По словам Зюганова, Москве следует «защищать русский мир всеми возможными средствами», в том числе путём признания Донецкой и Луганской республик.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал, что Владимир Путин выступит с посланием Федеральному собранию 21 апреля, сообщает Ura.ru.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
4,6 млн+8 328 / сут.
Умерли
101 тыс.+389 / сут.
Выздоровели
4,2 млн+8 902 / сут.
- Виктор Ганчаренко стал главным тренером ФК «Краснодар»
- Лавров допустил производство индийской вакцины от COVID-19 в России
- СМИ: Зюганов призвал Путина признать самопровозглашённые ДНР и ЛНР
- «Донбассу в России вкуснее». Шушкевич рассказал, почему Украина не хочет ехать в Минск
- Лавров опроверг сообщения о планах создать военный союз с Китаем
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru