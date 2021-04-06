СМИ: Зюганов призвал Путина признать самопровозглашённые ДНР и ЛНР

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов заявил, что президент РФ Владимир Путин в своём послании Федеральному Собранию должен обозначить позицию относительно статуса самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик, сообщает Telegram-канал «Раньше всех. Ну почти».

«В послании президента надо сказать: мы признаём ДНР и ЛНР», - считает политик.

Ранее лидер КПРФ Геннадий Зюганов в интервью Telegram-каналу «Радиоточка НСН» заявил о необходимости восстановить геополитическое пространство, которое было в рамках Советского союза, но уже в новой форме. По словам Зюганова, Москве следует «защищать русский мир всеми возможными средствами», в том числе путём признания Донецкой и Луганской республик.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал, что Владимир Путин выступит с посланием Федеральному собранию 21 апреля, сообщает Ura.ru.

