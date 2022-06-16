В Китае заявили о сохранении отношений с РФ, несмотря на давление Запада

Договоренность об этом была достигнута во время телефонного разговора между лидерами России и Китая Владимира Путина и Си Цзиньпин, сообщает Global Times со ссылкой на политолога Института России, Восточной Европы и Центральной Азии при Академии общественных наук Китая Ян Цзиня.

По его словам, китайские власти заняли твердую стратегическую позицию и стремятся к развитию отношений и продвижению сотрудничества с Москвой по всем торгово-экономическим направлениям. Эксперт считает, что это будет происходить, даже если Запад будут оказывать давление на Пекин и требовать присоединиться к санкциям против РФ.

Цзинь отметил, что нельзя допускать, чтобы группа западных стран заняла доминирующую позицию над международным сообществом.

Как сообщалось ранее, в ходе телефонных переговоров российский и китайский лидеры также затронули тему мирных переговоров с представителями Украины. Си Цзиньпин заявил о готовности Китая помочь в урегулировании украинского кризиса.

