В Китае заявили о сохранении отношений с РФ, несмотря на давление Запада
Москва и Пекин намерены сохранять и укреплять двусторонние отношения, несмотря на давление со стороны западных стран.
Договоренность об этом была достигнута во время телефонного разговора между лидерами России и Китая Владимира Путина и Си Цзиньпин, сообщает Global Times со ссылкой на политолога Института России, Восточной Европы и Центральной Азии при Академии общественных наук Китая Ян Цзиня.
По его словам, китайские власти заняли твердую стратегическую позицию и стремятся к развитию отношений и продвижению сотрудничества с Москвой по всем торгово-экономическим направлениям. Эксперт считает, что это будет происходить, даже если Запад будут оказывать давление на Пекин и требовать присоединиться к санкциям против РФ.
Цзинь отметил, что нельзя допускать, чтобы группа западных стран заняла доминирующую позицию над международным сообществом.
Как сообщалось ранее, в ходе телефонных переговоров российский и китайский лидеры также затронули тему мирных переговоров с представителями Украины. Си Цзиньпин заявил о готовности Китая помочь в урегулировании украинского кризиса.
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