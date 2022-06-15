Кирби: США не видят какой-либо помощи России от Китая

Между тем, госсекретарь США Энтони Блинкен отметил, что вопрос помощи Китая России беспокоит США. По его словам, в США отмечают продолжение партнерства между странами в политическом и дипломатическом планах.

Ранее Джон Кирби заявил, что Соединенные Штаты с оптимизм смотрят на возможное вступление Финляндии и Швеции в Североатлантический альянс.

