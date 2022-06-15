Кирби: США не видят какой-либо помощи России от Китая
Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что Соединенные Штаты не зафиксировали признаков того, что Китай оказывает помощь РФ в обходе санкций или военную поддержку в украинском конфликте. Об этом сообщает РИА Новости.
Между тем, госсекретарь США Энтони Блинкен отметил, что вопрос помощи Китая России беспокоит США. По его словам, в США отмечают продолжение партнерства между странами в политическом и дипломатическом планах.
Ранее Джон Кирби заявил, что Соединенные Штаты с оптимизм смотрят на возможное вступление Финляндии и Швеции в Североатлантический альянс.
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