Кирби: США не видят какой-либо помощи России от Китая

Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что Соединенные Штаты не зафиксировали признаков того, что Китай оказывает помощь РФ в обходе санкций или военную поддержку в украинском конфликте. Об этом сообщает РИА Новости.

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Между тем, госсекретарь США Энтони Блинкен отметил, что вопрос помощи Китая России беспокоит США. По его словам, в США отмечают продолжение партнерства между странами в политическом и дипломатическом планах.

Ранее Джон Кирби заявил, что Соединенные Штаты с оптимизм смотрят на возможное вступление Финляндии и Швеции в Североатлантический альянс.

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ФОТО: РИА Новости//Александр Демьянчук
ТЕГИ:Белый ДомКитай
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