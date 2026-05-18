Онищенко призвал россиян отказаться от путешествий в экзотические страны
Гражданам России следует воздержаться от поездок в экзотические страны, сообщает РИА Новости со ссылкой на академика РАН Геннадия Онищенко.
По его словам, это связано с распространением лихорадки Эбола. «Если даже вы не в Африку поедете, все равно где-нибудь можете подхватить лихорадку Эбола», - указал эксперт.
Онищенко отметил, что данный вирус очень опасен и заразен. Многое зависит не только от медицины, а прежде всего от бдительности человека и заботы о своем здоровье.
Ранее в ВОЗ признали ЧС международного уровня эпидемию Эболы в Африке, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
- Онищенко призвал россиян отказаться от путешествий в экзотические страны
- СМИ: Суд оставил без движения жалобу Иванова по иску к военкомату
- Подорожание ПЭТ-упаковки с начала войны на Ближнем Востоке может сказаться на стоимости продуктов
- СМИ: В РФ набирает обороты нелегальный рынок продуктов с истекшим сроком годности
- КНДР намерена сделать границу с Южной Кореей неприступной крепостью
- Трамп опубликовал изображение с намеком на продолжение операции против Ирана
- МИД РФ: Москва не получила от Киева сигналов о готовности к переговорам
- Решетников: В России есть резервы для роста зарплат
- В Литве упал беспилотник ВСУ
- Решетников: По итогам года ожидается замедление инфляции до 5,2%