Принц Эндрю, обвиняемый в изнасиловании, лишен королевского патронажа

Сын британской королевы Елизаветы II принц Эндрю лишен, обвиняемый в изнасиловании, лишен военных званий и королевского патронажа. Об этом сообщил Букингемский дворец, передает РИА Новости.





Накануне стало известно, что герцог может предстать перед судом в США. Женщина, подавшая иск, заявляет, что между 1999 и 2002 годами, когда она была несовершеннолетней, принц принуждал ее к интимной связи.

Ранее в пресс-службе королевской семьи заявляли, что "любые предположения о неподобающих контактах с несовершеннолетними абсолютно не соответствуют действительности".





