Принц Эндрю, обвиняемый в изнасиловании, лишен королевского патронажа
Сын британской королевы Елизаветы II принц Эндрю лишен, обвиняемый в изнасиловании, лишен военных званий и королевского патронажа. Об этом сообщил Букингемский дворец, передает РИА Новости.
Накануне стало известно, что герцог может предстать перед судом в США. Женщина, подавшая иск, заявляет, что между 1999 и 2002 годами, когда она была несовершеннолетней, принц принуждал ее к интимной связи.
Ранее в пресс-службе королевской семьи заявляли, что "любые предположения о неподобающих контактах с несовершеннолетними абсолютно не соответствуют действительности".
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