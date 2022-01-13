Принц Эндрю может предстать перед судом в США

Сын королевы Великобритании Елизаветы II может предстать перед судом в США после отказа отклонить иск против него в Нью-Йорке. Об этом сообщает ТАСС.

Суд отверг аргументы адвокатов принца, настаивавших на признании иска неподсудным.

Отмечается, что рассмотрение иска по существу может быть начато в сентябре текущего года.

Женщина, подавшая иск, заявляет, что между 1999 и 2002 годами, когда она была несовершеннолетней, герцог принуждал ее к интимной связи. В пресс-службе королевской семьи заявляли, что "любые предположения о неподобающих контактах с несовершеннолетними абсолютно не соответствуют действительности".

