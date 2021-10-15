Британскую королевскую семью пригласили в Крым

«Их здесь радушно встретят и покажут все красоты полуострова. Их восхитит российский Крым», - приводит слова Гемпеля РИА Новости.

Ранее «Малая академия наук» получила письмо от имени королевы Великобритании Елизаветы II с указанием адреса «Севастополь. Россия». Гемпель в связи с этим отметил, что последние годы значительно изменилось мнение о полуострове, который отождествляется мировой общественностью как исконная русская земля.

