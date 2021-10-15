Британскую королевскую семью пригласили в Крым
В Крым пригласили членов британской королевской семьи. Глава комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель пообещал им радушный прием.
«Их здесь радушно встретят и покажут все красоты полуострова. Их восхитит российский Крым», - приводит слова Гемпеля РИА Новости.
Ранее «Малая академия наук» получила письмо от имени королевы Великобритании Елизаветы II с указанием адреса «Севастополь. Россия». Гемпель в связи с этим отметил, что последние годы значительно изменилось мнение о полуострове, который отождествляется мировой общественностью как исконная русская земля.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
7,9 млн+31 299 / сут.
Умерли
220 тыс.+986 / сут.
Выздоровели
6,9 млн+21 670 / сут.
- Россия направила Черногории запрос на выдачу бизнесмена Исмаилова
- Талибы запретили вырубку леса в Афганистане
- Самолет сбил лису в аэропорту Владивостока
- Эксперт предупредил россиян о схеме мошенничества во время переписи населения
- Проценко призвал врачей усилить информработу по COVID-19 из-за роста заболеваемости
- ФАС предложила удваивать штрафы для компаний за невыполнение предписаний
- Матвиенко оценила возможность введения общефедерального локдауна
- Минздрав выпустил 13-ю версию рекомендаций по лечению коронавируса
- Британскую королевскую семью пригласили в Крым
- В МИД заявили о возможных поставках российских вакцин в Таиланд
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru