Путин пожелал Мишустину скорейшего выздоровления от коронавируса

Президент РФ Владимир Путин пожелал заболевшему коронавирусом премьер-министру Михаилу Мишустину скорейшего выздоровления. Об этом сообщает ТАСС.

Также президент поддержал назначение исполняющим обязанности премьера его первого заместителя Андрея Белоусова на период лечения Мишустина.

Мишустин объявил о том, что результаты теста на коронавирус оказались положительными в ходе видеосвязи с президентом. Он отметил, что для безопасности коллег уйдет на самоизоляцию, однако продолжит находится на связи. Премьер подчеркнул, что правительство продолжит работу в обычном режиме.


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ФОТО: Kremlin.ru
ТЕГИ:Владимир ПутинКоронавирусМихаил Мишустин
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