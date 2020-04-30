Путин пожелал Мишустину скорейшего выздоровления от коронавируса
Президент РФ Владимир Путин пожелал заболевшему коронавирусом премьер-министру Михаилу Мишустину скорейшего выздоровления. Об этом сообщает ТАСС.
Также президент поддержал назначение исполняющим обязанности премьера его первого заместителя Андрея Белоусова на период лечения Мишустина.
Мишустин объявил о том, что результаты теста на коронавирус оказались положительными в ходе видеосвязи с президентом. Он отметил, что для безопасности коллег уйдет на самоизоляцию, однако продолжит находится на связи. Премьер подчеркнул, что правительство продолжит работу в обычном режиме.
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