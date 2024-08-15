Позднее всплыли еще более интересные подробности случившегося. Издание The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на свои источники утверждает, что президент Украины Владимир Зеленский лично одобрил план подрыва «Северных потоков».

При этом отмечается, что глава Украины не решился воплотить план в действие после того, как получил «отмену» от Вашингтона, в ЦРУ эту операцию не одобрили. Но в результате план был воплощен в действие, так как от операции не отказался экс-главком ВСУ Валерий Залужный, который и руководил планом по нападению на «Потоки».

Сам Залужный назвал подобные обвинения «провокацией», которая не имеет ничего общего с реальным положением вещей.

По данным Süddeutsche Zeitung, о готовящейся диверсии знала голландская разведка. В план был посвящен украинский генерал Валерий Залужный (ныне посол Украины в Лондоне), которому подчинялся 73-й военно-морской центр специальных операций. Президент Украины Владимир Зеленский якобы был не в курсе.

Правительству ФРГ будет трудно добиться справедливого расследования терактов на газопроводах «Северных потоков», так как практически все страны отказываются им в этом помогать, да и в самой Германии многие хотят это замять. Об этом НСН заявил немецкий политолог Александр Рар.

«Германия сейчас уже доводит расследование до очень важного момента. Скорее всего, канцлер Германии Шольц и правительство страны попадут в трудную ситуацию, так как должны будут идти по правовому пути и требовать от Украины выдачи этого гражданина для следствия. Если они этого не сделают, то возникнут определенные проблемы между Германией и Киевом. Также может быть, что прокуратура выдала этот ордер, а затем опубликует результаты своих расследований, которые уже были более-менее известны. В ФРГ будут ссылаться на то, что другие страны сейчас не собираются Германию поддерживать в расследовании и все будут пытаться замять. Мы видим, как практически все страны отказываются работать с Германией по расследованию взрывов на «Северных потоках». Это и Дания, и Швеция, и Польша, в первую очередь. Сейчас выясняется, что Польша фактически дала украинским подозреваемым уйти с ее территории и вернуться назад в Украину. Мы видим, что в Германии большая часть правительства находится на стороне Украины, поэтому немецкому правосудию трудно будет добиться справедливости в этом вопросе», - пояснил политолог.

По его словам, несмотря на такой серьезный жест со стороны Германии, это, скорее, будет показательным разбирательством, чем реальным.