«Приказ не отменить»: Зеленский лично одобрил уничтожение «Северных потоков»
Президент Украины лично одобрил уничтожение газопроводов и не смог отменить указ после «рекомендаций» США, руководил операцией в итоге Залужный.
Расследование подрыва «Северных потоков» обросло подробностями, что вызвало новую волну обсуждений в мировом сообществе. Накануне прокуратура Германии выписала ордер на арест гражданина Украины в рамках расследования подрывов на двух газопроводах. Такую информацию распространили некоторые СМИ ФРГ со ссылкой на осведомленные источники.
Согласно публикациям, речь идет об инструкторе по подводному плаванию (дайвингу). По версии прокуратуры, этот украинец входил в группу людей, которые установили взрывчатку на газопроводах в сентябре 2022 года. Источники сообщили, что подозреваемый до последнего времени находился в Польше.
По данным немецких СМИ, следствие также установило личности двух других предполагаемых участников диверсии. Это мужчина и женщина, они также украинские инструкторы по дайвингу.
Позднее всплыли еще более интересные подробности случившегося. Издание The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на свои источники утверждает, что президент Украины Владимир Зеленский лично одобрил план подрыва «Северных потоков».
При этом отмечается, что глава Украины не решился воплотить план в действие после того, как получил «отмену» от Вашингтона, в ЦРУ эту операцию не одобрили. Но в результате план был воплощен в действие, так как от операции не отказался экс-главком ВСУ Валерий Залужный, который и руководил планом по нападению на «Потоки».
Сам Залужный назвал подобные обвинения «провокацией», которая не имеет ничего общего с реальным положением вещей.
По данным Süddeutsche Zeitung, о готовящейся диверсии знала голландская разведка. В план был посвящен украинский генерал Валерий Залужный (ныне посол Украины в Лондоне), которому подчинялся 73-й военно-морской центр специальных операций. Президент Украины Владимир Зеленский якобы был не в курсе.
Правительству ФРГ будет трудно добиться справедливого расследования терактов на газопроводах «Северных потоков», так как практически все страны отказываются им в этом помогать, да и в самой Германии многие хотят это замять. Об этом НСН заявил немецкий политолог Александр Рар.
«Германия сейчас уже доводит расследование до очень важного момента. Скорее всего, канцлер Германии Шольц и правительство страны попадут в трудную ситуацию, так как должны будут идти по правовому пути и требовать от Украины выдачи этого гражданина для следствия. Если они этого не сделают, то возникнут определенные проблемы между Германией и Киевом. Также может быть, что прокуратура выдала этот ордер, а затем опубликует результаты своих расследований, которые уже были более-менее известны. В ФРГ будут ссылаться на то, что другие страны сейчас не собираются Германию поддерживать в расследовании и все будут пытаться замять. Мы видим, как практически все страны отказываются работать с Германией по расследованию взрывов на «Северных потоках». Это и Дания, и Швеция, и Польша, в первую очередь. Сейчас выясняется, что Польша фактически дала украинским подозреваемым уйти с ее территории и вернуться назад в Украину. Мы видим, что в Германии большая часть правительства находится на стороне Украины, поэтому немецкому правосудию трудно будет добиться справедливости в этом вопросе», - пояснил политолог.
По его словам, несмотря на такой серьезный жест со стороны Германии, это, скорее, будет показательным разбирательством, чем реальным.
«Я думаю, что в правительстве ФРГ исходят из того, что Россия разрушает энергоструктуру Украины, каждый наносит свои удары. Да, какая-то неправительственная пресса будет писать, что Германия должна наказать Украину, но правительство в этой ситуации будет говорить, что мы не должны ослаблять позицию Украины и в моральном, и в политическом плане. Германия конечно будет добиваться выдачи этого украинского гражданина, но это можно делать жестко, а можно – вяло», - подытожил он.
В Германии же утверждают обратное. Расследование терактов на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток - 2» имеет высочайший приоритет для властей ФРГ. Как сообщает РИА Новости, об этом заявил официальный представитель правительства страны Вольфганг Бюхнер. Бюхнер пояснил, что расследование ведёт генеральная прокуратура Германии, поэтому за всеми подробностями следует обращаться в ведомство.
Как напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН», в сентябре 2022 года в результате взрыва произошла разгерметизация двух магистралей трубопровода «Северный поток» и одной «Северного потока – 2» в районе датского острова Борнхольм. В России по этому факту открыто уголовное дело по статье об акте международного терроризма.
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