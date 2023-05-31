Пригожин: взятием Киева конфликт не завершится

Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин ответил на вопрос о предельном для Запада уровне эскалации конфликта на Украине. Заявление предпринимателя опубликовала его пресс-служба.

Пригожин заявил о броске в сторону Днепра для завершения СВО

Пригожин предположил, что точка допустимой эскалации скоро будет приближена. Он не исключил полномасштабный конфликт, в котором Россия будет обороняться.

«Конфликт, я уверен, что не завершится взятием Киева, опять же, анализируя ту ситуацию, в которой находится сегодняшнее состояние дел», - добавил он.

Глава «Вагнера» призвал мобилизовать два миллиона человек. По его мнению, это позволит отразить возможную агрессию против России, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: t.me/concordgroup_official / скриншот с видео
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