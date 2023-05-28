Пригожин заявил о броске в сторону Днепра для завершения СВО
Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин рассказал, какие шаги необходимо предпринять российским силам для завершения спецоперации. Заявление предпринимателя опубликовала его пресс-служба в Telegram.
Пригожин напомнил, что «Вагнер» передает позиции в Артемовске (Бахмут) военным и выходит в полевые лагеря. С начала июня российская армия получает оперативный простор для продвижения в западном направлении, заявил основатель группы.
По его словам, российские силы могут начать наступление и освободить Славянск, Дружковку, Константиновку и Часов Яр.
«Ну и далее необходимо будет уточнить, я не думаю, что это сложный процесс, это сделается в рамках одного совещания, будет ли бросок наступательный, молниеносный, решительный бросок в сторону Днепра, для того чтобы выставить свои подразделения по левому берегу Днепра», - добавил Пригожин.
Основатель «Вагнера» 20 июня сообщил о полном освобождении Артемовска. Бои за город шли 224 дня, передает «Радиоточка НСН».
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