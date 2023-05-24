Британцы поддержали слова Медведева о риске ядерного апокалипсиса

В комментариях они написали, что западным странам не нужно снабжать Украину оружием, если они не хотят третьей мировой войны. «Я не хочу третью мировую войну, так что прекратите поставки!» — написал один из пользователей Сети.

«Было время, когда Америка выступала в роли миротворца. Больше нет. Плохие руководители привели нас к этому», — заявил другой читатель.

«Запад просто спонсирует новые смерти украинцев», — пришел к выводу еще один пользователь интернета.

Также Медведев заявил, что целью США в конфликте на Украине является разрушение России, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

