Британцы поддержали слова Медведева о риске ядерного апокалипсиса

Читатели Daily Mail согласились со словами бывшего президента России, зампредседателя Совбеза Дмитрия Медведева, который заявил о том, что существует риск ядерного апокалипсиса из-за поставок Киеву F-16.

Пентагон: поставки F-16 не связаны с предстоящим наступлением ВСУ

В комментариях они написали, что западным странам не нужно снабжать Украину оружием, если они не хотят третьей мировой войны. «Я не хочу третью мировую войну, так что прекратите поставки!» — написал один из пользователей Сети.

«Было время, когда Америка выступала в роли миротворца. Больше нет. Плохие руководители привели нас к этому», — заявил другой читатель.

«Запад просто спонсирует новые смерти украинцев», — пришел к выводу еще один пользователь интернета.

Также Медведев заявил, что целью США в конфликте на Украине является разрушение России, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Екатерина Штукина
ТЕГИ:Ядерное ОружиеДмитрий Медведев

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