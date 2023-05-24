Британцы поддержали слова Медведева о риске ядерного апокалипсиса
Читатели Daily Mail согласились со словами бывшего президента России, зампредседателя Совбеза Дмитрия Медведева, который заявил о том, что существует риск ядерного апокалипсиса из-за поставок Киеву F-16.
В комментариях они написали, что западным странам не нужно снабжать Украину оружием, если они не хотят третьей мировой войны. «Я не хочу третью мировую войну, так что прекратите поставки!» — написал один из пользователей Сети.
«Было время, когда Америка выступала в роли миротворца. Больше нет. Плохие руководители привели нас к этому», — заявил другой читатель.
«Запад просто спонсирует новые смерти украинцев», — пришел к выводу еще один пользователь интернета.
Также Медведев заявил, что целью США в конфликте на Украине является разрушение России, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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