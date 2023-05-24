«Плохой сценарий»: Пригожин предложил ввести военное положение и начать новую мобилизацию
Военная спецоперация на Украине пойдет по очень тяжелому для России сценарию, поэтому всей стране необходимо работать только на нужды Вооруженных сил, заявил глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин в интервью Константину Долгову. Полное видео распространила пресс-служба бизнесмена.
Пригожин, в частности, призвал «перестать жировать» и «строить стеклянные башни, как «Газпром»», а вместо этого ввести военное положение и провести новую мобилизацию.
«Вероятнее всего, для нас сценарий СВО не будет хорошим. Нам надо готовиться к очень тяжелой войне. Что нужно делать, чтобы не про***** (не потерять — прим. НСН) Россию? Мы должны ввести военное положение. Мы, к сожалению, должны объявлять новые мобилизации. Мы должны во время военного положения всех перевести, кого возможно, на производство боеприпасов», - заявил глава частной военной компании Долгову.
Интервью вышло через несколько дней после того, как «вагнеровцы» взяли Бахмут (Артемовск). Журналисты начали спрашивать Пригожина о его политических амбициях и возможных альянсах. Бизнесмен накануне говорил, что у него хорошие отношения со всеми партиями и отдельными депутатами — например, Василием Власовым из ЛДПР, который помогал «вагнеровцам», чем мог.
В интервью Долгову Пригожин, помимо прочего, заявил, что демилитаризация Украины привела к обратному результату, а также выступил против применения ядерного оружия против Украины.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru