Пригожин заявил об американцах, желающих вступить ЧВК «Вагнер»

Отвечая на вопрос телеканала CNN о причинах приостановки набора добровольцев из российских тюрем он отметил, что это связано с большим количеством граждан США, желающих вступить в ЧВК и «бороться против НАТО».

Бизнесмен уточнил, что «после выхода рекламы ЧВК «Вагнер», ориентированной на американскую аудиторию», от американцев пришло «более 10 млн заявок».

«Поэтому временно приостановили набор добровольцев из российских тюрем, однако, если будет соответствующее обращение из Госдепа США, будем набирать из американских», - заключил он.

Ранее экс-министр обороны ДНР Игорь Гиркин (Стрелков) заявил, что набор заключённых в ЧВК «Вагнер» прекратился, вероятно, по команде сверху, сообщает НСН.

