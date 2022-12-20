СМИ сообщили о приезде Зеленского в Бахмут
Украинский президент Владимир Зеленский без предупреждения прибыл в Артемовск (Бахмут). Об этом сообщило агентство ТАСС со ссылкой на украинский телеканал «Дом».
Отмечается, что это уже вторая с начала месяца поездка украинского лидера в подконтрольные Киеву территории Донбасса. Так, Зеленский был в Славянске 12 декабря, где поздравил украинских бойцов с днем ВСУ.
Временно исполняющий обязанности главы ДНР Денис Пушилин ранее заявлял о значительных потерях ВСУ в боях за Артемовск (Бахмут). Он также отметил, что российские военные прилагают немалые усилия, зажимая украинские войска в клещи.
Зеленский в свою очередь называл Артемовск (Бахмут) одним из направлений, где сложилась наиболее трудная фронтовая ситуация. В перечень украинского лидера также вошли Марьинка, Соледар и Кременная.
Ранее офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко заявил, что украинские войска, дислоцирующиеся в городе Артемовске в ДНР, начали целенаправленно уничтожать уцелевшие жилые дома и социальные объекты. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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