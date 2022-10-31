Пригожин попросил Генпрокуратуру проверить Беглова на создание ОПГ

«Сегодня, 31 октября 2022 года, мною, Пригожиным Евгением Викторовичем, было отправлено в Генпрокуратуру РФ заявление о преступлении с просьбой провести проверку по возможному факту создания губернатором Бегловым А.Д. организованного преступного сообщества на территории Санкт-Петербурга с целью разграбления госбюджета и обогащения входящих в его окружение коррумпированных чиновников», — говорится в заявлении бизнесмена.

Отмечается, что текст заявления не будет опубликован до окончания проверки надзорного ведомства.

Ранее Пригожин неоднократно выступал с критикой Беглова и его деятельности в качестве губернатора Санкт-Петербурга. В частности, бизнесмен выражал недовольство мусорной, транспортной реформами, ходом частичной мобилизации в городе. Пригожин заявлял, что Беглов «провалил все проекты и программы, которые реализовывал за деньги петербуржцев».

