Пригожин попросил Генпрокуратуру проверить Беглова на создание ОПГ
Бизнесмен, основатель частной военной компании «Вагнер» Евгений Пригожин попросил Генпрокуратуру проверить губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова на создание организованной преступной группировки. Об этом сообщает пресс-служба принадлежащей Пригожину компании «Конкорд».
«Сегодня, 31 октября 2022 года, мною, Пригожиным Евгением Викторовичем, было отправлено в Генпрокуратуру РФ заявление о преступлении с просьбой провести проверку по возможному факту создания губернатором Бегловым А.Д. организованного преступного сообщества на территории Санкт-Петербурга с целью разграбления госбюджета и обогащения входящих в его окружение коррумпированных чиновников», — говорится в заявлении бизнесмена.
Отмечается, что текст заявления не будет опубликован до окончания проверки надзорного ведомства.
Ранее Пригожин неоднократно выступал с критикой Беглова и его деятельности в качестве губернатора Санкт-Петербурга. В частности, бизнесмен выражал недовольство мусорной, транспортной реформами, ходом частичной мобилизации в городе. Пригожин заявлял, что Беглов «провалил все проекты и программы, которые реализовывал за деньги петербуржцев».
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