Пригожин потребовал от США ответить, «кого, когда и где» он дестабилизировал

Основатель частной военной компании «Вагнер» Евгений Пригожин потребовал от США ответить на вопрос, «кого, когда и где» он дестабилизировал. Комментарий бизнесмена опубликован в Telegram-канале его пресс-службы.

Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин направил письмо в Белый дом

Ранее Вашингтон решил признать «Вагнер» транснациональной преступной организацией, напоминает Газета.ру. В связи с этим Пригожин направил в Белый дом открытое письмо, в котором попросил ответить, «какое преступление совершила ЧВК "Вагнер"». Позже глава пресс-службы Госдепартамента США Нед Прайс заявил, что ЧВК якобы имеет отношение «к дестабилизирующей деятельности» в ряде стран, пишет РИА ФАН.

Как отметил основатель частной военной компании, американская администрация не ответила на его обращение и пытается «обойтись общими фразами о дестабилизирующей деятельности».

Пригожин подчеркнул, что, участвуя в спецоперации на Украине, он «защищал, защищает и будет защищать» интересы своей страны.

«Во всех остальных других странах, где бы я ни был, я всегда был на стороне действующей власти и коренного населения. В чем дестабилизация? Кого, когда и где я дестабилизировал? Дайте ответы, пожалуйста», — заявил бизнесмен.

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Фото: telegram.org
ТЕГИ:СШАЧВК "Вагнер"Евгений Пригожин
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