«Ваши бойцы - трусы!»: Пригожин ответил Литве на объявление ЧВК «Вагнер» «террористами»

Мнение литовских депутатов не может повлиять не то что на ЧВК «Вагнер», но даже и на жителей соседних стран, заявил глава частной военной компании Евгений Пригожин. Ранее Литва признала «вагнеровцев» террористической организацией.

«Литва является микро-государством, и мнение литовских парламентариев вряд ли может повлиять даже на жителей соседних с ней государств — Латвии и Эстонии. Безусловно, на работу ЧВК «Вагнер» это также никак не повлияет», - распространила ответ Пригожина его пресс-служба.