«Ваши бойцы - трусы!»: Пригожин ответил Литве на объявление ЧВК «Вагнер» «террористами»

Мнение литовских депутатов не может повлиять не то что на ЧВК «Вагнер», но даже и на жителей соседних стран, заявил глава частной военной компании Евгений Пригожин. Ранее Литва признала «вагнеровцев» террористической организацией.

«Литва является микро-государством, и мнение литовских парламентариев вряд ли может повлиять даже на жителей соседних с ней государств — Латвии и Эстонии. Безусловно, на работу ЧВК «Вагнер» это также никак не повлияет», - распространила ответ Пригожина его пресс-служба.

Пригожин обозвал министра обороны Италии, связавшего ЧВК «Вагнер» и мигрантов

При этом Пригожин сравнил иностранных наёмников, воюющих против ЧВК «Вагнер» на стороне ВСУ: по его словам, шведы, финны и норвежцы – профессиональные бойцы, а латыши, эстонцы и литовцы — «либо хозяйственные должности, либо так называемые военные туристы, которые ведут себя крайне трусливо».

«Часто попадаются случаи, когда они бросают своих товарищей и разбегаются в разные стороны. Их речь мы зачастую слышим в перехватах переговоров. Одним словом, можно сказать, что бойцы, воюющие на стороне ВСУ из стран Балтии, — редкие трусы», - добавил он.

Ранее власти США признали ЧВК «Вагнер» транснациональной криминальной организацией. Пригожин в ответ попросил Вашингтон согласовать открытие филиалов в США для улучшения взаимодействия.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: скриншот с видео
ТЕГИ:СпецоперацияТерроризмЛитваЧВК "Вагнер"
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры