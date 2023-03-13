Пригожин обозвал министра обороны Италии, связавшего ЧВК «Вагнер» и мигрантов

Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин обрушился с нецензурной критикой в адрес министра обороны Италии Гвидо Кросетто, обозвав его двумя бранными словами.

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Так он прокомментировал вопрос крупного информационного агентства о причастности своей военной компании к помощи мигрантам покинуть Африку. В запросе Reuters цитировали именно Кросетто, который связывал «экспоненциальный рост миграции с африканского континента» с гибридной стратегией ЧВК «Вагнер, якобы использующей «свой значительный вес в некоторых африканских странах».

«Мы вообще не в курсе, что происходит с миграционным кризисом, и этим не занимаемся. У нас своих дел куча. А Гвидо Кросетто ... нужно меньше по сторонам смотреть и разбираться со своими собственными проблемами, которые, похоже, он профукал», - добавил он.

Ранее Евгений Пригожин сравнил родной Санкт-Петербург с разрушенным Артемовском из «бегловщины».

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Фото: telegram.org
ТЕГИ:ЧВК "Вагнер"Евгений Пригожин
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