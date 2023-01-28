Пригожин попросил Минфин США согласовать открытие американского филиала ЧВК «Вагнер»

Основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин обратился к главе Минфина США Джанет Йеллен с просьбой "согласовать" открытие филиала организации в этой стране. Соответствующее обращение опубликовала пресс-служба бизнесмена.

Как утверждается в коротком обращении, филиал нужен для "улучшения взаимодействия" с американским Минфином.

Генерал Соболев усомнился в словах Пригожина о решающей роли ЧВК «Вагнер» в Сирии

26 января американское ведомство повторно ввело санкции в отношении группы «Вагнер» и связанных с нею лиц за то, что "она является иностранной структурой, представляющей собой значительную транснациональную криминальную организацию".

О первом раунде антивагнеровских санкций в США сообщали 20 января. Пригожин тогда написал письмо в американский Белый дом с вопросом к координатору стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности США Джону Кирби, какое именно преступление совершила ЧВК "Вагнер". Американцы позже объяснили, что приписывают структуре Пригожина криминальные действия в Центрально-Африканской Республике (ЦАР), Мали и на Украине.

На претензии США к российской ЧВК ответили в Кремле: пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал обвинения американцев голословными, добавив, что США много лет демонизируют ЧВК "Вагнер".

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:СШАЧВК "Вагнер"
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