Пригожин попросил Минфин США согласовать открытие американского филиала ЧВК «Вагнер»
Основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин обратился к главе Минфина США Джанет Йеллен с просьбой "согласовать" открытие филиала организации в этой стране. Соответствующее обращение опубликовала пресс-служба бизнесмена.
Как утверждается в коротком обращении, филиал нужен для "улучшения взаимодействия" с американским Минфином.
26 января американское ведомство повторно ввело санкции в отношении группы «Вагнер» и связанных с нею лиц за то, что "она является иностранной структурой, представляющей собой значительную транснациональную криминальную организацию".
О первом раунде антивагнеровских санкций в США сообщали 20 января. Пригожин тогда написал письмо в американский Белый дом с вопросом к координатору стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности США Джону Кирби, какое именно преступление совершила ЧВК "Вагнер". Американцы позже объяснили, что приписывают структуре Пригожина криминальные действия в Центрально-Африканской Республике (ЦАР), Мали и на Украине.
На претензии США к российской ЧВК ответили в Кремле: пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал обвинения американцев голословными, добавив, что США много лет демонизируют ЧВК "Вагнер".
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
21,9 млн+7 219 / сут.
Умерли
395 тыс.+42 / сут.
Выздоровели
21,3 млн+4 384 / сут.
- «Не знаю, куда себя деть!»: Кадыров высмеял украинское обещание ударить по Грозному
- Пригожин попросил Минфин США согласовать открытие американского филиала ЧВК «Вагнер»
- Собянин: В Раменках появится новый спорткомплекс с бассейном
- СМИ: Немцы призывают к отставке главы МИД Бербок после слов о «войне с Россией»
- СМИ: В США заявили о необходимости поменять стратегию вооружения Украины
- Стрелков решил поставить «точку» в своей службе в ЧВК «Вагнер»
- Канцлер Шольц раскрыл антироссийскую цель Германии на Украине
- Игра в одни ворота? Пригожин продолжает «атаковать» Стрелкова
- Земфира выпустила новую композицию «Кактус»
- ВС РФ поразили 86 подразделений ВСУ на огневых позициях за сутки
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru