Преемник Меркель нашел способ разрешить разногласия по «Северному потоку - 2»

Он считает проект экономическим, однако эксплуатация трубопровода не должна «обезвоживать» Украину. По его словам, ожидается, что газопровод будет готов в августе-сентябре.

Как отметил Лашет, одновременно с выдачей разрешения следует поставить условие о том, что «Северный поток-2» «нельзя использовать в геополитических целях».

Ранее Меркель заявила, что после запуска «Северного потока - 2» Украина останется для Германии страной-транзитером газа.

По её словам, немецкие власти всерьёз воспринимают тревогу Киева касательно транзита газа, и эта тема будет обсуждаться во время визита в США.

