Преемник Меркель нашел способ разрешить разногласия по «Северному потоку - 2»
Преемник канцлера Германии Ангелы Меркель, председатель Христианско-демократического союза Армин Лашет нашел способ разрешить разногласия по российскому газопроводу «Северный поток-2», сообщает РИА Новости.
Он считает проект экономическим, однако эксплуатация трубопровода не должна «обезвоживать» Украину. По его словам, ожидается, что газопровод будет готов в августе-сентябре.
Как отметил Лашет, одновременно с выдачей разрешения следует поставить условие о том, что «Северный поток-2» «нельзя использовать в геополитических целях».
Ранее Меркель заявила, что после запуска «Северного потока - 2» Украина останется для Германии страной-транзитером газа.
По её словам, немецкие власти всерьёз воспринимают тревогу Киева касательно транзита газа, и эта тема будет обсуждаться во время визита в США.
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