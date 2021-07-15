Преемник Меркель нашел способ разрешить разногласия по «Северному потоку - 2»

Преемник канцлера Германии Ангелы Меркель, председатель Христианско-демократического союза Армин Лашет нашел способ разрешить разногласия по российскому газопроводу «Северный поток-2», сообщает РИА Новости.

«Абсурдная история». Украину призвали не ждать компенсации от РФ за «Северный поток-2»

Он считает проект экономическим, однако эксплуатация трубопровода не должна «обезвоживать» Украину. По его словам, ожидается, что газопровод будет готов в августе-сентябре.

Как отметил Лашет, одновременно с выдачей разрешения следует поставить условие о том, что «Северный поток-2» «нельзя использовать в геополитических целях».

Ранее Меркель заявила, что после запуска «Северного потока - 2» Украина останется для Германии страной-транзитером газа.

По её словам, немецкие власти всерьёз воспринимают тревогу Киева касательно транзита газа, и эта тема будет обсуждаться во время визита в США.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Сергей Гунеев
ТЕГИ:Северный Поток-2Германия
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры