Лукашенко на встрече с Путиным предложил сотрудничать с КНДР «на троих»

Он назвал прошедшие рабочие дни Путина «тяжелыми», и признался, что следил за его встречей с лидером азиатской страны Ким Чен Ыном.



«Я думаю, что мы можем подумать и о сотрудничестве где-то на троих. Северная Корея, Россия... Знаю, что интерес огромный у корейцев к вам. Я думаю, кусок работы и Беларуси там найдется», - сказал Лукашенко.

Накануне официальный представитель Кремля Дмитрий Песков рассказал о подарке Ким Чен Ыну во время его визита в Россию, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

