Лукашенко на встрече с Путиным предложил сотрудничать с КНДР «на троих»

Президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с российским коллегой Владимиром Путиным предложил развивать сотрудничество с Северной Кореей «на троих». Его слова приводит БЕЛТА.

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Он назвал прошедшие рабочие дни Путина «тяжелыми», и признался, что следил за его встречей с лидером азиатской страны Ким Чен Ыном.

«Я думаю, что мы можем подумать и о сотрудничестве где-то на троих. Северная Корея, Россия... Знаю, что интерес огромный у корейцев к вам. Я думаю, кусок работы и Беларуси там найдется», - сказал Лукашенко.

Накануне официальный представитель Кремля Дмитрий Песков рассказал о подарке Ким Чен Ыну во время его визита в Россию, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Kremlin.ru
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