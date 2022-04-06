Военный эксперт назвал следующую цель спецоперации РФ на Украине

Замыкание кольца окружения вокруг Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Северодонецке, Лисичанске и Краматорске может быть следующей целью российских войск в рамках специальной военной операции по защите Донбасса. Об этом заявил военный эксперт Владислав Шурыгин в интервью «Известиям».

Минобороны РФ: возле Мариуполя сбили два украинских Ми-8

По словам Шурыгина, о подготовке российских сил к крупномасштабному наступлению можно судить по резкому усилению ночных ударов по районам сосредоточения ВСУ на территории Донбасса.

Также эксперт отметил, что в завершающую стадию вошли бои за Мариуполь. Как указал Шурыгин, для украинских войск сложилась «отчаянная» ситуация: это демонстрирует то, что ранее оружие сложил целый батальон морской пехоты ВСУ. Эксперт добавил, что представители нацбатальнов, сосредоточенные в городе, еще сопротивляются, при этом у Киева нет возможности эвакуировать большинство из них.

Накануне стало известно, что Вооруженные силы РФ сбили два украинских вертолета Ми-8, которые пытались прорваться к Мариуполю для вывоза командования силовиков, напоминает Ura.ru.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:УкраинаВооруженные Силы РФ
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