«Приделали ноги», вот и не пошел. Глава СПЧ Фадеев опроверг доработку доклада Сванидзе о протестах

Подготовленный телеведущим и историком Николаем Сванидзе доклад Совета по правам человека (СПЧ) об акциях протеста в Москве и других городах, которые прошли летом и стали основанием для множества уголовных дел, до сих пор не попал к президенту, хотя о нем говорилось на совещании Владимира Путина с членами СПЧ 10 декабря. Об этом сегодня пишет «Коммерсант». По информации издания, причиной задержки стало требование нового главы СПЧ Валерия Фадеева доработать доклад. Эта задержка может помешать выводам документа найти отражение в поручениях президента.

Николай Сванидзе, возглавляющий в СПЧ комиссию по гражданским свободам и гражданской активности, в эфире НСН опроверг требование о доработке своего доклада.

«Никакой просьбы о доработке не было. Возникло непонимание, связанное с коммуникационными проблемами внутри СПЧ. Валерий Фадеев пришел недавно, и еще не налажен его контакт с коллегами. Я сегодня разговаривал с Фадеевым. Потому что меня тоже заинтересовало, что это за доработка такая, после встречи с президентом. Такого никогда отродясь не было. Он меня заверил, что никакой доработки не нужно, речь идет о формальном «приделывании ног» к докладу. Просто нужно составить сопроводительное письмо, которое или он один или мы с ним оба подпишем. И с этим письмом доклад пойдет к президенту», - пояснил правозащитник.

По его словам, после передачи документа в аппарат СПЧ он не имеет к нему отношения. Сванидзе выразил надежду, что формальности будут улажены максимально оперативно.

«Документ на бумажном носителе был отдан в аппарат СПЧ. Так всегда бывает. И после этого он передается президенту. Это должно произойти максимально близко к встрече, иначе выводы доклада не попадут в список поручений президента», - отметил собеседник НСН.

Новый председатель СПЧ Валерий Фадеев заверил НСН, что формальные требования касаются не только доклада Сванидзе о политических протестах.