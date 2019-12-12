«Приделали ноги», вот и не пошел. Глава СПЧ Фадеев опроверг доработку доклада Сванидзе о протестах
В Совете по правам человека объяснили НСН, чем вызвана задержка с передачей президенту доклада о летних протестах.
Подготовленный телеведущим и историком Николаем Сванидзе доклад Совета по правам человека (СПЧ) об акциях протеста в Москве и других городах, которые прошли летом и стали основанием для множества уголовных дел, до сих пор не попал к президенту, хотя о нем говорилось на совещании Владимира Путина с членами СПЧ 10 декабря. Об этом сегодня пишет «Коммерсант». По информации издания, причиной задержки стало требование нового главы СПЧ Валерия Фадеева доработать доклад. Эта задержка может помешать выводам документа найти отражение в поручениях президента.
Николай Сванидзе, возглавляющий в СПЧ комиссию по гражданским свободам и гражданской активности, в эфире НСН опроверг требование о доработке своего доклада.
«Никакой просьбы о доработке не было. Возникло непонимание, связанное с коммуникационными проблемами внутри СПЧ. Валерий Фадеев пришел недавно, и еще не налажен его контакт с коллегами. Я сегодня разговаривал с Фадеевым. Потому что меня тоже заинтересовало, что это за доработка такая, после встречи с президентом. Такого никогда отродясь не было. Он меня заверил, что никакой доработки не нужно, речь идет о формальном «приделывании ног» к докладу. Просто нужно составить сопроводительное письмо, которое или он один или мы с ним оба подпишем. И с этим письмом доклад пойдет к президенту», - пояснил правозащитник.
По его словам, после передачи документа в аппарат СПЧ он не имеет к нему отношения. Сванидзе выразил надежду, что формальности будут улажены максимально оперативно.
«Документ на бумажном носителе был отдан в аппарат СПЧ. Так всегда бывает. И после этого он передается президенту. Это должно произойти максимально близко к встрече, иначе выводы доклада не попадут в список поручений президента», - отметил собеседник НСН.
Новый председатель СПЧ Валерий Фадеев заверил НСН, что формальные требования касаются не только доклада Сванидзе о политических протестах.
«Что такое передать доклад президенту? Некоторые коллеги полагают, что передать доклад – это отдать его в руки на нашем совещании. Но передать доклад – это процедура. Чтобы он реально оказался на столе у президента необходима, помимо доклада, сопроводительная записка и мое письмо. Это то, что я называл «бюрократические процедуры». И тогда он действительно окажется на столе у президента, официально. Как официальный документ совета. И это мы сделаем! Я же сказал на заседании, что подготовлен специальный доклад Николаем Сванидзе, и мы, конечно, его доведем до стола президента. Вот и вся история. А то, что пишет «Коммерсант», будто я его куда-то прячу – конечно, это не так!» - заявил глава СПЧ.
Он пообещал, что все формальности будут улажены в ближайшее время.
«Вот сейчас этим занимаемся, буквально сейчас. Там ведь не только доклад Сванидзе. Там по многим вопросам подготовлены документы, письма. Какие-то письма уже доработаны, какие-то дорабатываются. Это такая рутинная работа. На следующей неделе, наверное, закончим», - сказал Фадеев.
Он также опроверг высказывавшиеся в СМИ подозрения, что очередность выступлений членов СПЧ на совещании с президентом была составлена так, чтобы не дать кому-то выступить. Или чтобы чьи-то выступления не попали в прямую трансляцию заседания, которую вели государственные информагентства, но завершили ее до окончания мероприятия. Доклад Сванидзе, выступавшего одним из последних, не попал ни в один из эфиров.
«Не удалось выступить всем. Но президент и так разговаривал три с лишним часа. Физически было невозможно всем 49 членам совета выступить. Мероприятие вел президент Российской Федерации. Как получилось, так получилось. Никакие предложения членов совета не будут отставлены и забыты! Все они получат ход. Последовательность выступлений была, какая была, потому что президент предоставлял слово. Было бы странно, если бы я или Сергей Кириенко (первый замглавы администрации президента, куратор внутренней политики, участвовавший в заседании СПЧ – НСН) указывали ему, как вести это мероприятие», - пояснил Фадеев НСН.
Бывший глава комиссии СПЧ по избирательным правам Илья Шаблинский, уволенный из совета вместе с Михаилом Федотовым, выразил в эфире НСН удивление требованием сопроводить доклад, в подготовке которого он участвовал до своего увольнения, письмом председателя СПЧ.
«Для направления докладов президенту по итогам встречи сопроводительного письма Федотова не требовалось. Точно совершенно. Там часть материалов и докладов передается прямо во время встречи, из рук в руки. Члены совета сами подписывают, и все.
И я готовил свой доклад за своей подписью. Это же идет не президенту, как вы понимаете, а какому-то лицу в администрации президента. Ему сопроводиловка от Фадеева совершенно не нужна. Это внутренняя кухня, доклад для внутреннего использования», - пояснил Шаблинский.
По его мнению, требование формального сопровождения докладов появилось не по инициативе нового главы СПЧ.
«Это решает не Фадеев, а люди в администрации. Выше него», - заметил собеседник НСН.
Напомним, бывший глава Общественной палаты и член высшего совета «Единой России» Валерий Фадеев был назначен председателем Совета по правам человека при президенте в октябре 2019 года. На этом посту он сменил Михаила Федотова, который возглавлял СПЧ девять лет. 10 декабря прошло первое при Фадееве заседание СПЧ с Владимиром Путиным.
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