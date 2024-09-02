Пиррова победа? После успеха АдГ в Тюрингии с партией никто не хочет работать

«Люди избирали не пророссийскую партию, а альтернативу для недееспособного немецкого правительства, которое не может решить ни одну задачу как в финансовом плане, так и в экономическом. Поэтому люди выбирают партии АдГ и BSW. Но для России хороший сигнал, что эти партии выступают за окончание поддержки Украины и требуют мирных договоренностей. Если они придут в земельное правительство, то будут давить на немецкое правительство, чтобы оно прекратило помогать Украине и начало дипломатический процесс переговоров об окончании военного конфликта. Это вынудит Россию тоже пойти на переговоры. Мне кажется, если Германия выйдет из коалиции самых жестких стран, которые поддерживают войну, то есть шанс быстрее сесть опять за стол переговоров и вернуться к Стамбульскому процессу», - пояснил политолог.

АДГ заняла второе место на выборах в земельный парламент Саксонии на востоке ФРГ, уступив Христианско-демократическому союзу (ХДС), который возглавляет канцлер Германии Олаф Шольц. Bloomberg сообщил, что поражения правящей коалиции на местных выборах в Тюрингии и Саксонии стали тяжёлым ударом по позициям Шольца, и он даже может покинуть пост лидера ХДС. Рар подчеркнул, что лидерство Шольца действительно пошатнулось.