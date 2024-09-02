Пиррова победа? После успеха АдГ в Тюрингии с партией никто не хочет работать
"Альтернатива для Германии" не сможет создать коалицию даже после победы в Тюрингии, однако позиции партии Шольца все равно пошатнулись, заявил НСН Александр Рар.
Успех партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) связан с тем, что люди в ФРГ нуждаются в альтернативе бескомпромиссной политике недееспособных немецких властей, заявил НСН немецкий политолог Александр Рар.
Ультраправая партия АдГ победила на выборах в парламент восточной земли Тюрингия. Она набирает 32,8% голосов и получает 32 место из 88, сообщил телеканал ZDF. Уточняется, что это будет первая победа ультраправых на местных выборах со Второй мировой войны. На втором месте — Христианско-демократический союз (ХДС) с 23,6% голосов и «Союз Сары Вагенкнехт» (BSW) с 15,8% голосов. Рар отметил, что победа партии АдГ может простимулировать Россию и Украину вернуться к мирному урегулированию конфликта.
«Люди избирали не пророссийскую партию, а альтернативу для недееспособного немецкого правительства, которое не может решить ни одну задачу как в финансовом плане, так и в экономическом. Поэтому люди выбирают партии АдГ и BSW. Но для России хороший сигнал, что эти партии выступают за окончание поддержки Украины и требуют мирных договоренностей. Если они придут в земельное правительство, то будут давить на немецкое правительство, чтобы оно прекратило помогать Украине и начало дипломатический процесс переговоров об окончании военного конфликта. Это вынудит Россию тоже пойти на переговоры. Мне кажется, если Германия выйдет из коалиции самых жестких стран, которые поддерживают войну, то есть шанс быстрее сесть опять за стол переговоров и вернуться к Стамбульскому процессу», - пояснил политолог.
АДГ заняла второе место на выборах в земельный парламент Саксонии на востоке ФРГ, уступив Христианско-демократическому союзу (ХДС), который возглавляет канцлер Германии Олаф Шольц. Bloomberg сообщил, что поражения правящей коалиции на местных выборах в Тюрингии и Саксонии стали тяжёлым ударом по позициям Шольца, и он даже может покинуть пост лидера ХДС. Рар подчеркнул, что лидерство Шольца действительно пошатнулось.
«В экономическом плане и во внешней политике для Шольца это тревожный сигнал. Но христианские демократы же еще жестче выступают за поддержку Украины, а они сейчас победят, так что не все так просто. Но BSW имеет шансы. Если она войдет в коалицию двух земель, то будет требовать, чтобы во внешней политике произошли изменения. Но земельное правительство не влияет на внешнюю политику Германии, поэтому, я думаю, что ХДС и другие этаблированные партии не будут особенно слушать госпожу Вагенкнехт. В Тюрингии сформируется коалиция христианских демократов с левыми и с BSW. Математически, другие варианты невозможны, потому что с АДГ никто работать не хочет», - подытожил Рар.
Немецкие СМИ также сообщили, что в связи с историческим успехом АдГ глава ее регионального отделения Бьорн Хёке даже приехал на избирательный участок на автомобиле «Лада-Нива», передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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