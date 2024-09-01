СМИ: «Северные потоки» были взорваны при участии США, Украины, Польши и ФРГ
Взрывы на российских газопроводах «Северный поток» и «Северный поток-2» произошли с ведома и при сотрудничестве США, Украины, Польши и Германии, пишет Aydınlık.
По данным издания, все серьезные исследовательские институты считают, что подрыв не мог произойти без участия могущественных стран. Ранее Вашингтон выступал против строительства газопроводов, поскольку стремился продавать свой «дорогой сланцевый газ».
Германия и Запад замерзли и были вынуждены покупать российский газ у других стран по очень высоким ценам.
Ранее стало известно, что полиция и прокуратура Германии сосредоточили расследование диверсии на российских газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2» на высокопоставленных украинских чиновниках, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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