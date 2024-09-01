СМИ: «Северные потоки» были взорваны при участии США, Украины, Польши и ФРГ

Взрывы на российских газопроводах «Северный поток» и «Северный поток-2» произошли с ведома и при сотрудничестве США, Украины, Польши и Германии, пишет Aydınlık.

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По данным издания, все серьезные исследовательские институты считают, что подрыв не мог произойти без участия могущественных стран. Ранее Вашингтон выступал против строительства газопроводов, поскольку стремился продавать свой «дорогой сланцевый газ».

Германия и Запад замерзли и были вынуждены покупать российский газ у других стран по очень высоким ценам.

Ранее стало известно, что полиция и прокуратура Германии сосредоточили расследование диверсии на российских газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2» на высокопоставленных украинских чиновниках, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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