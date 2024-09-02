Экзитполы показали победу АдГ в парламент Тюрингии
В Германии победа фракции партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) на земельных выборах в Тюрингии и Саксонии стала показателем предстоящих изменений в политическом ландшафте страны, сообщают «Известия» со ссылкой на заявление депутат Бундестага Штеффена Котре.
По его словам, АдГ впервые стала сильнейшей партией в федеральной земле, а партии, входящие в коалиционное правительство, проиграли. «Это означает, что политика федерального правительства больше никому не нужна, по крайней мере, большинству в нашей стране, по крайней мере, в восточной Германии», — сказал парламентарий.
Котре указал, что у его партии есть шансы также занять сильные позиции и в Бранденбурге, что укрепит ее и дальше.
Ранее уроженка Омска Ольга Петерсен, являющаяся членом правозащитного объединения VADAR, выиграла местные выборы в Гамбурге несмотря на то, что ранее была исключена из фракции «Альтернатива для Германии» (АдГ) и вынужденно уехала из Германии в Россию, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru