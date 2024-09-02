Экзитполы показали победу АдГ в парламент Тюрингии

По его словам, АдГ впервые стала сильнейшей партией в федеральной земле, а партии, входящие в коалиционное правительство, проиграли. «Это означает, что политика федерального правительства больше никому не нужна, по крайней мере, большинству в нашей стране, по крайней мере, в восточной Германии», — сказал парламентарий.

Котре указал, что у его партии есть шансы также занять сильные позиции и в Бранденбурге, что укрепит ее и дальше.

Ранее уроженка Омска Ольга Петерсен, являющаяся членом правозащитного объединения VADAR, выиграла местные выборы в Гамбурге несмотря на то, что ранее была исключена из фракции «Альтернатива для Германии» (АдГ) и вынужденно уехала из Германии в Россию, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

