Президенты России и Узбекистана провели переговоры по ситуации в Афганистане

«Обстоятельно обсуждено развитие ситуации в Афганистане. С учетом этого условлено об активизации взаимодействия по линии профильных министерств и ведомств России и Узбекистана», - сказано в сообщении.

Прямой угрозы России действия талибов в Афганистане не несут, сказал в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» первый зампред комитета Госдумы по обороне Александр Шерин.

«Мне кажется, что если так дело пойдет, то весь Афганистан могут захватить талибы. Для России напрямую это опасности не представляет. Если они будут вторгаться на территорию Таджикистана, Узбекистана, Киргизии, тогда это, конечно, будет представлять для России опасность. В связи с этим мы будем проводить работу по усилению партнерских взаимоотношений с сопредельными государствами в военно-техническом плане», - сказал Шерин.

