СМИ: Президент Афганистана подал в отставку и улетел за границу
Президент Афганистана Ашраф Гани согласился уйти в отставку. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на собственный источник в президентском дворце.
Однако, боевики из движения «Талибан»* (*запрещенной в России террористической организации) в ходе переговоров в Кабуле заявили, что не примут власть от Гани. Стороны рассматривают другие варианты, в том числе передачу власти талибам от экс-президента Афганистана Хамида Карзая, главы высшего совета по национальному примирению в Афганистане Абдуллы Абдуллы.
Также стало известно, что Гани покинул Афганистан - он улетел в Таджикистан, сообщает информагентство «Азия-Плюс» со ссылкой на чиновника в правительстве Саджад Нуристани. Из Таджикистана Гани отправится в третью страну. Пока не уточняется, куда именно.
Напомним, Гани собирался выдвинуть для передачи власти свои условия: определить преемника президента и заключить долгосрочное соглашение о мире и проведении выборов.
Ранее стало известно, что в воскресенье днем боевики движения «Талибан» (*запрещенной в России террористической организации) прибыли в президентский дворец в Кабуле. Их цель – провести переговоры с кабмином о передаче власти, сообщает телеканал «Аль-Арабия» со ссылкой на источники.
Обострение ситуации в Афганистане происходит на фоне вывода американских войск, который в России назвали признанием провала миссии США.
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