Президенты России и Франции обсудили ситуацию в Белоруссии
Президенты России и Франции Владимир Путин и Эммануэль Макрон провели телефонную беседу, информирует пресс-служба Кремля. Среди основным тем обсуждалась ситуация в Белоруссии. Французский лидер, в частности, высказался за решение проблемным вопросов в республике посредством диалога.
Макрон выразил обеспокоенность напряжённой обстановкой в Белоруссии и насилием, которому подверглись граждане в ходе и после выборов президента, отметил в свою очередь в Елисейском дворце, передает RT.
Кроме того, лидеры России и Франции затронули тему урегулирования конфликта на востоке Украины. Путин и Макрон позитивно оценили документ, подписанный 22 июля участниками минской Контактной группы о мерах по усилению режима прекращения огня.
В ходе телефонного разговора также обсуждалась двусторонняя российско-французская повестка, учитывая возможный визит лидера Пятой республики в Москву.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru