Президенты России и Франции обсудили ситуацию в Белоруссии

Президенты России и Франции Владимир Путин и Эммануэль Макрон провели телефонную беседу, информирует пресс-служба Кремля. Среди основным тем обсуждалась ситуация в Белоруссии. Французский лидер, в частности, высказался за решение проблемным вопросов в республике посредством диалога.

Макрон выразил обеспокоенность напряжённой обстановкой в Белоруссии и насилием, которому подверглись граждане в ходе и после выборов президента, отметил в свою очередь в Елисейском дворце, передает RT.