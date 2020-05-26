Президенты Казахастана и Молдавии приедут на московский Парад Победы

Президент России Владимир Путин распорядился провести Парад Победы в Москве по случаю 75-летия разгрома нацистской Германии 24 июня. Он отдал министру обороны Сергею Шойгу приказ о начале подготовки к мероприятию с соблюдением максимальных мер безопасности.

«Патриотическая мобилизация»: Как парад Победы повлияет на поправки в Конституцию

Тем временем первые лидеры зарубежных стран уже подтвердили свой визит в Москву 24 июня. Так президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев написал в своем Twitter, что в ходе телефонного разговора с Путиным принял решение посетить российскую столицу в день проведения Парада. «С благодарностью принял приглашение», - подчеркнул он.

Вскоре свой визит в Москву подтвердил и президент Молдавии Игорь Додон.

Отметим, что сегодня Владимир Путин заявил, что шествие «Бессмертного полка» в российских городах состоится 26 июля — в день Военно-Морского флота, передает ОТР.

Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:МолдавияКазахстанПарад ПобедыПутин
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры