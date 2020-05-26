Президенты Казахастана и Молдавии приедут на московский Парад Победы
Президент России Владимир Путин распорядился провести Парад Победы в Москве по случаю 75-летия разгрома нацистской Германии 24 июня. Он отдал министру обороны Сергею Шойгу приказ о начале подготовки к мероприятию с соблюдением максимальных мер безопасности.
Тем временем первые лидеры зарубежных стран уже подтвердили свой визит в Москву 24 июня. Так президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев написал в своем Twitter, что в ходе телефонного разговора с Путиным принял решение посетить российскую столицу в день проведения Парада. «С благодарностью принял приглашение», - подчеркнул он.
Вскоре свой визит в Москву подтвердил и президент Молдавии Игорь Додон.
Отметим, что сегодня Владимир Путин заявил, что шествие «Бессмертного полка» в российских городах состоится 26 июля — в день Военно-Морского флота, передает ОТР.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru