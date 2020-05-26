Президенты Казахастана и Молдавии приедут на московский Парад Победы

Тем временем первые лидеры зарубежных стран уже подтвердили свой визит в Москву 24 июня. Так президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев написал в своем Twitter, что в ходе телефонного разговора с Путиным принял решение посетить российскую столицу в день проведения Парада. «С благодарностью принял приглашение», - подчеркнул он.



Вскоре свой визит в Москву подтвердил и президент Молдавии Игорь Додон.



Отметим, что сегодня Владимир Путин заявил, что шествие «Бессмертного полка» в российских городах состоится 26 июля — в день Военно-Морского флота, передает ОТР.

