Путин назначил Парад Победы на 24 июня

Президент России Владимир Путин распорядился провести Парад Победы по случаю 75-летия Победы в Великой Отечественной войне 24 июня.

Глава государства отдал распоряжение министру обороны Сергею Шойгу о начале подготовки к Параду. При этом президент потребовал обеспечить при проведении парада максимальный уровень безопасности и свести риски к минимуму.

В своем заявлении Путин подчеркнул, что именно 24 июня 1945 года в Москве состоялся Парад «легендарный, исторический парад победителей» Великой Отечественной войны.



Ранее, сегодня пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил, что выбор дат для голосования по поправкам в Конституцию и проведения парада по случаю 75-летния Победы в Великой Отечественной войне президент примет «на основе всех сводных данных».



Парад Победы был перенесен на неопределенный срок из-за пандемии коронавируса. Однако 9 мая в Москве состоялся авиационный парад.

