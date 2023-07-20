Путин дистанционно выступит на саммите БРИКС 23 августа

Президент России Владимир Путин будет участвовать во всех обсуждениях саммита БРИКС в Йоханнесбурге и выступит на мероприятии дистанционно. Об этом заявил шерпа ЮАР в объединении Анил Суклал.

Путин не поедет в ЮАР на саммит БРИКС

«Он [Путин] не будет присутствовать в очном формате», — цитирует Суклала РИА Новости.

При этом президент России выступит 23 августа в дистанционном формате.

Ранее в офисе президента ЮАР сообщили, что российский лидер не будет присутствовать лично на саммите БРИКС. Россию представит министр иностранных дел Сергей Лавров.

Встреча БРИКС пройдет 22-24 августа, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Михаил Метцель
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