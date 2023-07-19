Путин не поедет в ЮАР на саммит БРИКС

Отмечается, что решение было принято «по обоюдному согласию» сторон.

В сообщении говорится, что на саммите БРИКС, который пройдёт 22-24 августа в Йоханнесбурге, будут присутствовать лидеры Китая, Бразилии, Индии и ЮАР. Российскую делегацию вместо Путина возглавит глава МИД РФ Сергей Лавров.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков опроверг сообщения о том, что Россия якобы «дала понять» президенту ЮАР, что арест Путина по ордеру Международного уголовного суда (МУС) на саммите БРИКС будет равносилен объявлению войны, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

