Путин не поедет в ЮАР на саммит БРИКС

Президент РФ Владимир Путин не поедет в ЮАР на саммит БРИКС, сообщает канцелярия южноафриканского лидера.

Bloomberg: Президент ЮАР заявил, что арест Путина будет означать объявление войны

Отмечается, что решение было принято «по обоюдному согласию» сторон.

В сообщении говорится, что на саммите БРИКС, который пройдёт 22-24 августа в Йоханнесбурге, будут присутствовать лидеры Китая, Бразилии, Индии и ЮАР. Российскую делегацию вместо Путина возглавит глава МИД РФ Сергей Лавров.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков опроверг сообщения о том, что Россия якобы «дала понять» президенту ЮАР, что арест Путина по ордеру Международного уголовного суда (МУС) на саммите БРИКС будет равносилен объявлению войны, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Михаил Метцель
ТЕГИ:Владимир ПутинБриксЮАР

Горячие новости

Все новости

партнеры