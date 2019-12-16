Президента Эстонии разозлило оскорбление финского премьера главой МВД

Президент Эстонии Керсти Кальюлайд потребовала, чтобы премьер-министр республики Юри Ратас уволил главу МВД Марта Хельме после его хамского высказывания в адрес главы финского правительства Санны Марин.

Однако Ратас в ответ заявил, что не считает нужным доводить ситуацию до увольнения министра внутренних дел.

Также Кальюлайд заявила, что переговорила со своим финским коллегой и попросила передать Санне Марин ее личные извинения, передает телеканал «360».

Ранее Хельме, комментируя назначение Марин на пост премьер-министра Финляндии, язвительно заявил, что столь высокую должность заняла бывшая продавщица. Также он сказал, что в кабмин Финляндии пробились «другие уличные активисты и необразованные люди».

Марин в ответ на это заявила, что гордится своей страной, где ребенок из небогатой семьи может получить хорошее образование и сделать политическую карьеру.

